Fiorentina: La pista estera può regalare un allenatore a sorpresa. Il ritorno d’attualità di una candidatura ‘apparsa impossibile’

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, subito dopo la partita contro l’Inter, hanno avuto il merito di far impennare le quotazioni di Giuseppe Iachini. Intendiamoci, la sua permanenza non è però da dare per scontata, anzi.

Su La Nazione di oggi, sullo stesso tema, si legge che la pista straniera può regalare sorprese dell’ultima ora. Marcelino (ex Valencia nella foto) è una di quelle che la società viola ha battuto in modo concreto. Ma c’è anche la possibilità che la Fiorentina si diriga su un un obiettivo rimasto (fino a questo momento) segreto.

Qualcuno sussurra, si legge ancora sul quotidiano cittadino, che potrebbe tornare d’attualità una candidatura che negli ultimi giorni era ’apparsa’ impossibile (e qui il discorso si riaccende sul sogno Spalletti) anche se davanti a soluzioni di questo genere il mercato viola dovrà essere di primissima fascia. Sia nella campagna acquisti sia sul piano dei giocatori da trattenere.