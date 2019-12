Fiorentina, la proposta ‘indecente’ alla quale Marcello Lippi ha detto di no

Prima di arrivare ad individuare in Giuseppe Iachini la giusta soluzione per risolvere la crisi tecnica, la Fiorentina ha chiesto di guidare la squadra a Marcello Lippi. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio che specifica che l’ex CT avrebbe fatto l’allenatore della formazione viola fino alla fine della stagione, per poi passare a un ruolo dirigenziale: ma il viareggino ha detto di no.