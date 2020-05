Fiorentina: La sorpresa Ferrarini pronta ad un ulteriore salto di qualità. In B pronti a puntare su di lui

Quella bloccata causa Coronavirus, resterà comunque una stagione da ricordare per l’esterno di proprietà della Fiorentina, Gabriele Ferrarini. Il giovane calciatore viola ha fatto talmente bene in Serie C, da essere entrato in orbita di alcuni club della B. Il prossimo campionato dovrebbe essere dunque quello del salto di qualità per lui. La società gigliata dovrebbe darlo nuovamente in prestito, mentre lui spera di poter andare almeno in ritiro estivo con la formazione gigliata, per dimostrare a tutti il suo valore.

A proposito di squadre che lo cercano, da segnalare l’interessamento del Pescara, ma gli abruzzesi non sono certo i soli in fila.