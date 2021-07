Fiorentina: L’acquisto più vicino è un difensore. Settimane importanti per il futuro di Milenkovic

Al termine del ritiro di Moena, la Fiorentina è pronta a buttarsi sul mercato per rinforzare la rosa di mister Italiano. Secondo quanto riportato da La Nazione, l’operazione più in fase avanzata è quella che potrebbe riportare in riva all’Arno Matija Nastasic.

Si tratterebbe di un investimento da non più di tre milioni di euro e l’accelerata degli uomini di mercato della Fiorentina può arrivare anche senza movimenti in uscita. La prima metà di agosto sarà fondamentale per capire il futuro di Milenkovic, che piace a Tottenham e Juventus anche per il momento non si registrano appuntamenti prefissati.