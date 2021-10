“Fiorentina, le fasce non funzionano. Vlahovic lotta da solo in attacco, poi sfiorisce quasi per mancanza di idee degli altri”

La sconfitta della Fiorentina contro la Lazio? Su La Gazzetta dello Sport viene fatta questa analisi sulla prestazione dei viola: “Ai tormenti di Vlahovic si aggiunge anche la positività al Covid per Nico Gonzalez. Callejon è titolare a destra mentre dall’altra parte Sottil è preferito a Saponara, non al meglio. Ma le fasce non funzionano, nelle due fasi: il tecnico cambia tutta quella di destra nella ripresa, senza ottenere miglioramenti”.

E ancora: “Vlahovic lotta da solo in attacco, poi sfiorisce quasi per mancanza di idee degli altri. La Fiorentina non ha velocità o qualità per colpire in area: anche se mantiene un possesso discreto fino alla trequarti, sbaglia poi troppe scelte”.