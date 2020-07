Fiorentina: Le stelline in panca, il turnover del rasoio per Iachini

Ha rischiato Giuseppe Iachini, ma alla fine possiamo dire che ha avuto ragione lui. “Il turnover del rasoio” così come lo ha definito stamani La Nazione, ha funzionato e la Fiorentina è tornata a conquistare i tre punti dopo tanto tempo. Le stelline viola, Chiesa e Castrovilli, sono partite dalla panchina per scelta tecnica, così come fuori è rimasto Caceres in difesa e anche Dragowski in porta (il polacco per infortunio).

Scelte rischiose, Iachini sa bene che se non fosse arrivata la vittoria sarebbe stato massacrato, però stavolta il coraggio è stato premiato.