Fiorentina, le tre principali esigenze che fanno salire alla ribalta il nome di Prandelli

Quale destino in panchina attende la Fiorentina? Fino a sabato si va sicuramente avanti con Iachini. E poi? Poi il futuro del tecnico ascolano dipenderà dalle sorti di questo incontro. Se il club decidesse di cambiare, quelle di Montella e Aquilani sono le soluzioni più comode, perché la Fiorentina le ha già in casa. Ma è ovvio che in queste ore vengano valutate anche altre possibilità.

Fra queste candidature, si legge su La Nazione, sembra recuperare ogni giorno maggiore considerazione quella di Prandelli, che può rappresentare la sintesi fra le principali esigenze:

1) Aggiungere esperienza in un momento complicato: 2) Riavvicinare alla Fiorentina un tecnico di valore che non ha mai nascosto la sua passione viola; 3) Compiere una mossa gradita alla stragrande maggioranza dei tifosi, molti dei quali hanno aumentato nelle ultime settimane il livello di critica nei confronti della proprietà.

Nella sua ultima esperienza, Prandelli era subentrato alla guida del Genoa centrando la salvezza proprio all’ultima giornata pareggiando 0-0 a Firenze. Recentemente ha dichiarato che “mai potrebbe dire no alla Fiorentina“.