Fiorentina, le ultime sulla formazione: confermata la coppia d’attacco, a centrocampo…

Arrivano le ultime sulla formazione della Fiorentina. La squadra di Vincenzo Montella si è allenata questa mattina: sgambata al centro sportivo Davide Astori per la Viola in vista della partita di questa sera contro la Roma. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, si va verso la conferma del 3-5-2: in attacco, senza l’infortunato Chiesa, il tandem dovrebbe essere formato da Kevin Prince Boateng e Dusan Vlahovic. A centrocampo salgono le quotazioni di Marco Benassi, che dovrebbe partire dal primo minuti al posto di Milan Badelj.