L’estate caldissima di Vlahovic: Commisso è il suo primo sponsor e vuol tenerlo. L’attaccante però non firma (ancora) il rinnovo e tiene una porta aperta. E per le alternative…

Lo diciamo adesso. Contenti, eventualmente, di essere smentiti. Sarà un’estate calda, molto calda per Dusan Vlahovic. Tanti i club che in queste settimane hanno sondato il terreno, più con l’entourage del calciatore che con la Fiorentina. Nei prossimi giorni il gioco comincerà invece a farsi serio, con offerte vere e proprie. I viola riusciranno a fare muro? La domanda come al solito è complicata, senza risposta, soprattutto perché viviamo oggi in un mondo dove contano molto di più le volontà dei calciatori che quelle delle società.

Commisso vuole tenerlo e farà di tutto per farlo. In società non tutti la pensano come lui, ma questi sono altri discorsi, altre valutazioni. Ottanta milioni, eventualmente il club non scende da questa cifra per trattare. Ha in mano l’attaccante giovane più forte d’Europa, un vero gioiello. Che al momento però non rinnova, nemmeno se messo davanti ad un super ingaggio con clausola rescissoria. Vuole ancora capire meglio il progetto gigliato per il futuro. Vuole ancora lasciarsi qualche porta aperta evidentemente. La trattativa dura da un anno, poi i gol a raffica, un’esplosione difficile da prevedere, e il coltello (calcisticamente parlando) dalla parte del manico. Certo, dopo Bernardeschi, dopo Chiesa, l’addio di Vlahovic sarebbe un colpo al cuore. Ma, proprio per questo, ci fidiamo di Commisso, che ha puntato su di lui anche quando la critica era inferocita. E’ lui il primo sponsor, è lui il primo a volerlo trattenere, ci riuscirà?

Inutile parlare adesso di alternative, anche se la Fiorentina, come è normale che sia, si guarda intorno da tempo. Belotti, ma anche altri nomi. Certo, su Vlahovic avrebbe avuto sicuramente più presa Gattuso di Italiano. Ma anche qui sulla carta. A Moena Dusan ci sarà, e comincerà a lavorare con il nuovo allenatore. E chissà che non nasca un bel feeling. Proprio nei giorni in cui il mercato estivo entrerà nel vivo. Ecco che sarà un’estate calda, caldissima attorno al nostro centravanti. Prepariamoci. Sperando che non finisca come tutte le altre volte. Per diventare più forti i migliori si tengono, soprattutto se sono pochi e se segnano a raffica.