Fiorentina, l’Hertha Berlino ha tolto Piatek dal mercato?

Che alla Fiorentina piaccia Krzysztof Piatek per l’attacco non è una novità, così come non è una novità che ancora la Viola non abbia presentato un’offerta ufficiale all’Hertha Berlino per portare il polacco in riva all’Arno.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Kicker, l’Hertha non avrebbe ricevuto alcuna offerta per il suo attaccante. E questo avrebbe spinto la società della capitale tedesca a togliere Piatek dal mercato e provare a rilanciarlo, assieme all’acquisto di un altro attaccante sul mercato. Verità o depistaggio? Ai posteri l’ardua sentenza.