Fiorentina, l’idea Criscito è tutt’altro che tramontata: i dettagli

La Fiorentina, dopo il rifiuto dello scorso mercato invernale, non ha affatto abbandonato la pista che porta a Domenico Criscito. L’esperto difensore del Genoa, ex Zenit e Juventus, è un nome che piace ancora tantissimo e nei prossimi giorni la trattativa potrebbe riaccendersi in modo consistente. Classe ‘86, il difensore mancino può ricoprire il ruolo di centrale nel pacchetto a tre uomini ma anche di quinto a centrocampo.

Ottimo piede, personalità e capacità in marcatura, Criscito potrebbe essere il tassello in grado di risolvere due problemi al ds Pradè, quello dell’esterno sinistro di riserva e del centrale di qualità in grado di impostare la manovra. Nelle prossime ore vedremo se l’operazione prenderà corpo: la certezza è che la Fiorentina è molto vigile sul difensore rossoblu.