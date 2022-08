Fiorentina-Lo Celso: Un incontro in agenda, che potrebbe fare chiarezza sulla situazione

Domani resta in agenda un contatto tra la Fiorentina e l’entourage di Giovani Lo Celso (l’argentino non ha un vero e proprio agente, delle sue faccende se ne occupa il padre) che potrebbe fare maggiore chiarezza sulla situazione. A dare questa notizia stamani è La Nazione.

Sostanzialmente siamo davanti ad una corsa a due per il centrocampista (l’antagonista si chiama Villarreal), con la Fiorentina che comunque non perde di vista le alternative, considerato che numericamente ha bisogno di una o due alternative in più nella linea mediana del campo. Il cerchio però si è ristretto nel corso dell’ultimo mese.