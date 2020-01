Fiorentina, l’offerta per Caprari che comprendeva anche Boateng

La Fiorentina ha messo nel mirino una seconda punta per rinforzare il pacchetto avanzato di Giuseppe Iachini. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, è confermato l’interesse per Gianluca Caprari della Sampdoria. Dopo il no blucerchiato alla prima proposta viola che includeva il cartellino di Kevin-Prince Boateng, è arrivata la seconda. 1 milione di euro per il prestito, 8 per il riscatto. Una cifra che sta facendo riflettere la Samp che adesso attende un primo rilancio da parte della Fiorentina. Che per l’attacco ha messo nel mirino Caprari.