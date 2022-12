Fiorentina-Lugano 0-0 Traversa ospite con Celar! Segui la diretta testuale su FiorentinaNews.com

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

Fiorentina-Lugano 0-0

FIORENTINA (1-4-2-3-1): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Amatucci, Duncan; Ikoné, Barak, Saponara; Jovic.

A disp.: Benassi, Biraghi, Bonaventura, Castrovilli, Cerofolini, Distefano, Kayode, Kouame, Maleh, Mandragora, Martinez Quarta, Cabral, Ranieri, Terracciano, Venuti. All.: Italiano.

7′ Bel filtrante di Amatucci che in verticale pesca Jovic, stop non perfetto del serbo che viene così chiuso dalla difesa avversaria

6′ Si affaccia in avanti la Fiorentina, Jovic prova ad accelerare penetrando in area ma viene fermato dalla difesa ospite con Mai

5′ Ancora in notevole difficoltà la difesa della Fiorentina sul proprio lato sinistro, Amoura sfugge ancora a Terzic innescando Bottani, palla di ritorno del 10 svizzero e Amoura serve ancora Celar al centro ma il controllo dell’ex Roma è difettoso e l’attaccante del Lugano non riesce a calciare verso la porta di Gollini

3′ TRAVERSA DI CELAR! Macek fa viaggiare ancora Amoura che si beve in velocità Terzic con velocità supersonica, palla al centro del giocatore algerino che trova Celar a centro area sull’uscita di Gollini: palla sulla traversa e poi Milenkovic spazza via anticipando un giocatore del Lugano

1′ Subito pericoloso il Lugano con Celar che innesca lo scatto del velocissimo Amoura: bravo Terzic a recuperare la posizione e a riuscire poi a smorzare il cross dell’esterno algerino

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Ultimo appuntamento amichevole di questa lunga tornata dicembrina per la Fiorentina di Italiano. Questo pomeriggio, alle 18:00, va in scena al ‘Franchi’ Fiorentina-Lugano, sgambata per testare la condizione fisica dei giocatori viola in vista del rientro del 4 gennaio. Dopo i tanti successi consecutivi, nell’ultimo incontro era arrivato solo un pareggio contro il Monaco. Cabral e compagni sono quindi chiamati a chiudere in bellezza il 2022.

Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale della gara, con spazio per le voci dei protagonisti a fine gara.