L’ultimo step per Lirola e poi c’è Zappacosta…a titolo definitivo

Manca l’ultimo step e il terzino destro di proprietà della Fiorentina, Pol Lirola, alla fine sarà nuovamente un giocatore dell’Olympique Marsiglia. Ultimo step che, tradotto, significa un milione di euro per chiudere una trattativa lunga, complessa, a tratti anche spigolosa.

A scriverlo stamani è La Nazione, confermando quanto già riportato ieri in serata da Fiorentinanews.com.

Il sostituto di Lirola pare ormai essere ben identificato da tempo in Davide Zappacosta che è sempre stato tenuto sotto controllo dalla Fiorentina e adesso ci sarebbe anche il via libera da parte di Italiano. Da trovare l’intesa con il Chelsea che però non ha mai ostacolato la volontà del giocatore di tornare in Italia. Stavolta però l’operazione non dovrebbe essere in prestito, ma a titolo definitivo per una cifra attorno ai 6 milioni di euro.