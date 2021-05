Fiorentina, ma quanto ti costa anche fare un punto!

Molto interessante l’analisi statistica condotta dalla pagina Instagram Kickest, che ha analizzato il rapporto tra i salari netti dei club di Serie A e i loro punti in classifica. Ne è emerso un dato che spiega, se per un attimo immaginassimo che i punti abbiano un costo, quanto ogni squadra ha speso per farne uno.

La Fiorentina si piazza addirittura sesta, con il costo per un singolo punto in classifica che ammonta a 1 milione e 380mila euro. Inoltre la statistica mostra come la squadra viola sia arrivata ben sette posizioni dietro rispetto a quello che era il suo piazzamento per monte ingaggi in tutta la Serie A.

Insomma, per riassumere, la conclusione che si può trarre da questa classifica è che il risultato finale ottenuto dalla Fiorentina non vale i soldi spesi per pagare gli stipendi dei giocatori presenti in rosa.