Fiorentina, mancanza di terzini sul mercato? Roma e Napoli l’hanno trovato e ora se lo contendono

A proposito di Dalbert e Biraghi, spesso si è parlato anche di una generale mancanza di alternative sul mercato per poterli rimpiazzare, al fine di aumentare la qualità sulla corsia esterna. Ed è certamente vero che non sono tanti i terzini forti e facilmente prendibili, ma forse scavando bene si possono trovare. E’ quello che hanno fatto Roma e Napoli, che secondo tuttomercatoweb si sono gettate a capo fitto su Kolasinac dell’Arsenal. Classe 1993, può partire a cifre non impossibili. Insomma, le occasioni per la Fiorentina c’erano e ci possono essere anche per un ruolo così delicato. Ma forse ad oggi la società preferisce investire su altre zone del campo.

