Fiorentina-Milan: La linea di mercato è caldissima. Sul tavolo dei dirigenti viola finisce anche Izzo

Quella di ieri è stata una giornata di lavoro dedicata ai giocatori di fascia, quella per i dirigenti della Fiorentina. Anche La Nazione conferma che è caldissima la linea Firenze-Milano con Andrea Conti (classe ’94) al centro di un intreccio che potrebbe portare l’esterno in viola. Il rossonero potrebbe colmare il vuoto lasciato da Pol Lirola che si è trasferito in prestito con diritto di riscatto all’Olympique Marsiglia. Attenzione però al Napoli che sta provando a strapparlo in extremis alla formazione gigliata.

Se l’affare tra Napoli e Milan dovesse andare in porto la Fiorentina potrebbe virare su Kevin Malcuit sul quale nelle ultime ore pare che ci sia forte il Parma. Sul tavolo della dirigenza viola, si legge sempre sulla fonte citata, è stato messo anche il nome di Armando Izzo, vecchio pallino di Pradè. Il difensore granata era ai margini delle rotazioni di Marco Giampaolo, salvo poi rientrare nell’undici titolare delle ultime cinque partite (con 2 reti segnate).