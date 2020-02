Fiorentina-Milan: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Questa sera sul campo dello Stadio Artemio Franchi andrò in scena il terzo anticipo della 25° giornata tra Fiorentina e Milan. Sarà la serata del ritorno di Stefano Pioli a Firenze dopo le dimissioni di quasi un anno fa: con lui il Milan sembra avere tutto un altro passo rispetto a un girone fa. Altro banco di prova per Beppe Iachini che dopo la sconfitta di due settimane fa contro l’Atalanta vuole tornare a vincere davanti ai proprio tifosi. Tifosi che invaderanno in massa il Franchi: Maratona e Curva Fiesole totalmente esauriti, si va verso il record stagionale di 40000 presenze. Fischio d’inizio alle 20.45, agli ordini del sig. Calvarese della sezione di Teramo, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e per le voci dei protagonisti a fine gara.