La Fiorentina vince una partita rocambolesca contro il Milan capolista grazie alla doppietta di Vlahovic e al gioiello di Saponara

Fiorentina-Milan 4-3 (15′ Duncan, 45’+1 Saponara, 59′, 85′ Vlahovic, 62′, 68′ Ibrahimovic, 90’+5 aut. Venuti)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura (69′ Castrovilli), Torreira, Duncan (90’+3 Maleh); Callejon (69′ Callejon), Vlahovic, Saponara.

90’+6 Finisce qui! La Fiorentina vince contro il Milan una partita rocambolesca per 4-3, grazie ai gol di Duncan, Saponara e la doppietta di Vlahovic!

90’+5 Autogol di Venuti, con il pallone che gli rimpalla addosso dopo una traversa colpita da Ibrahimovic. Partita infinita.

90’+4 Scintille tra Castrovilli e Theo Hernandez dopo una scivolata del centrocampista viola, ammoniti entrambi.

90’+3 Esce Duncan, autore del primo gol dei viola. Va in campo Maleh.

90′ Saranno 6 i minuti di recupero.

88′ Fiorentina adesso in totale controllo della gara dopo il quarto gol, il Milan è rimasto imbambolato.

85′ GOOOOOL!!!! Vlahovic!!!! Giocata di Gonzalez che evita Theo Hernandez e libera il numero nove viola che va al tiro con il sinistro per il suo secondo gol! 4-2 per la Fiorentina!

82′ Scontro di gioco tra Giroud e Odriozola, gioco fermo.

80′ Ultimo cambio per il Milan: esce Leao, va in campo Krunic.

78′ Episodio dubbio in area di rigore del Milan, con Messias che va a contrasto con Saponara; l’arbitro lascia proseguire.

76′ Ritmi che sono improvvisamente calati dopo un quarto d’ora ad alta intensità.

73′ Altro cambio nel Milan: esce Tonali, c’è Bennacer.

70′ Ci prova Saponara con il sinistro, il suo tiro finisce però alto.

69′ Doppio cambio nella Fiorentina: escono Callejon e Bonaventura, vanno in campo Gonzalez e Castrovilli.

68′ Gol del Milan. Theo Hernandez serve un cross teso dalla sinistra in area, lo raccoglie Ibrahimovic e calcia di potenza per siglando la sua doppietta.

64′ Episodio in area della Fiorentina con Odriozola che ferma Leao. L’arbitro fa oppurtunamente proseguire.

61′ Gol del Milan! Erroraccio di Bonaventura che passa per sbaglio la palla a Ibrahimovic in area, e da lì spedisce un bolide in porta. Gara sul 3-1 adesso.

59′ GOOOOOOOOL!!!!!! VLAHOVIC! Lancio di Duncan per il numero 9 viola che evita l’uscita di Tatarusanu e spedisce il in porta il gol del 3-0.

56′ Girandola di cambi per il Milan: escono Brahim Diaz, Saelemaekers e Kalulu per Giroud, Messias e Florenzi.

54′ Che occasione per Callejon! Grandissimo lancio di Torreira per l’esterno spagnolo, che solo in area temporeggia per poi essere chiuso dai centrali del Milan.

52′ Milan che ritorna all’attacco: Leao prova il tiro sul secondo palo che va a sfiorare l’incrocio.

51′ Ibrahimovic stoppa di petto in area e prova il tiro, pallone che finisce fuori.

48′ Ritmi bassi per adesso in campo.

45′ Inizia il secondo tempo! Forza viola!

45’+1 GOOOOOOOL!!!!!!! SAPONARA!!!!!!! Bellissimo tiro a giro sul secondo palo dell’esterno viola che porta i viola in vantaggio per 2-0 poco prima dell’intervallo. Si chiude nel migliore dei modi il primo tempo!

45′ Ci sarà un minuto di recupero.

44′ Tiro di Tonali verso la porta, ma Terracciano respinge anche questa!

43′ Conclusione di Leao in area, devia in angolo Terracciano.

41′ Occasione sprecata dal Milan con Ibrahimovic, che di testa indisturbato e da buona posizione manda il pallone a lato.

38′ Milan che cerca di mettere nel mezzo più palloni possibili, ma la difesa viola resta concentrata.

36′ Occasione per Bonaventura! Il centrocampista viola raccoglie un pallone in area e cerca il sinistro sul secondo palo, il suo tiro esce fuori di pochissimo.

35′ Il Milan sta facendo un assedio! Leao dopo un’azione personale arriva in area, ma Igor è tempestivo nella chiusura!

33′ Milan ancora in attacco con Ibrahimovic che cerca il tiro verso la porta, para Terracciano ma c’era fuorigioco.

31′ Gioco fermo, c’è Torreira che ha accusato un problema fisico.

30′ Ancora Leao! L’attaccante del Milan prova il diagonale dalla destra, la difesa viola devia il pallone. La Fiorentina deve ricompattarsi a centrocampo dove i rossoneri ora stanno costruendo di più.

29′ Ci prova ancora Leao, stavolta a tu per tu con Terracciano che fa suo il pallone in uscita.

27′ Ritmi che adesso sono calati, tanti lanci lunghi e pallone mai a terra da parte di entrambe le squadre.

24′ Milan che ora è tornato a farsi vedere più spesso in attacco, ma la Fiorentina cerca di prendere le misure agli avversari.

21′ Altra grande parata sul tiro da lontano di Leao di Terracciano, che con la mano alza il pallone sopra la traversa!

20′ Tiro da fuori di Tonali, bella parata di Terracciano a respingere la conclusione.

17′ Fiorentina galvanizzata dal vantaggio, con Vlahovic che ci prova di testa su un cross da destra ma manda alto il pallone.

15′ GOOOOOOL! DUNCAN!!!!!!! L’ex portiere viola Tatarusanu si fa scappare un pallone di mano su cross da calcio d’angolo e Duncan lo spedisce in porta da due passi! Fiorentina sull’1-0!

13′ Altra bella azione con protagonista Odriozola, il suo cross da destra viene allontanato in angolo da Kjaer.

10′ Iniziativa personale di Odriozola che si lancia sulla destra ma poi viene fermato prima dell’ingresso in area da Kessié.

7′ Si fa vedere la Fiorentina con Saponara che prova ad arrivare su un lancio sulla sinistra, ma Kalulu copre bene e il pallone si perde sul fondo.

4′ Brividi per la Fiorentina che incassa gol subito da Ibrahimovic su assist di Saelemaekers, ma c’era fuorigioco.

3′ Fase iniziale della gara con le due squadre che si studiano a vicenda. La nebbia che fino a poco fa copriva il campo si è quasi del tutto diraradata nel frattempo.

1′ Pronti, via! Inizia la gara al ‘Franchi’!

Con la difesa a pezzi e totalmente reinventata, con un Nico Gonzalez a mezzo servizio dopo lo stop per il Covid, la Fiorentina riceve il Milan capolista in una match che sa di mission impossible, nonostante le assenze anche tra le fila dei rossoneri. Sarà il terzo ritorno al ‘Franchi’ per Pioli, il secondo con il pubblico: la sua visita nel 2020 fu l’ultima con la gente sugli spalti, prima del lockdown e della prima ondata della pandemia. La squadra di Italiano cerca anche la sua prima impresa contro una big tra le mura amiche, per cancellare la delusione dello Stadium: fischio d’inizio alle 20,45 agli ordini del sig. Guida e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

