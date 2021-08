Fiorentina-Montevarchi: l’aneddoto sull’amichevole in programma domenica al Franchi

Domenica al Franchi di Firenze andrà in scena Fiorentina e Montevarchi, seconda amichevole a stretto giro di posta dopo quella in programma per sabato contro l’Espanyol. Riguardo la partita contro la formazione di Serie C, c’è un curioso aneddoto riportato stamani da La Nazione.

Quasi 90 anni fa, il 10 settembre 1931, si giocò allo stadio di Campo di Marte un’amichevole tra i due club. Di fatto, fu la prima partita giocata allo stadio (prima intitolato al fascista Berta, negli anni diventato Artemio Franchi), anche se l’inaugurazione ufficiale è quella del 13 settembre 1931 con l’Admira Vienna.

Quella partita col Montevarchi è passata alla storia per la famosa foto in cui tutti i giocatori schierati a centrocampo fecero il saluto fascista. Tutti tranne uno: il viola Bruno Neri. Un gesto di coraggio di Neri che anni dopo entrerà nella Resistenza è morirà nello scontro a fuoco contro le SS sull’Appennino”.