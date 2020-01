Fiorentina multata per i cori a Gasperini. Ammenda anche per Pezzella

La Lega Serie A ha diramato il comunicato relativo alle decisioni del Giudice Sportivo sugli ottavi di finale di Coppa Italia. Tra i fatti rilevanti, spicca una sanzione nei confronti della Fiorentina, a seguito dei cori dei suoi tifosi all’indirizzo dell’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini. “Ammenda di 5.000 euro alla società Fiorentina per avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, elevato ripetutamente, da tutti i settori occupati dello stadio, un coro becero e offensivo nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria“, questa la nota della Lega. Sanzionato anche il capitano della Fiorentina German Pezzella con una multa di 1.500 euro e una giornata di squalifica, «per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria».