“Fiorentina-Napoli è stato il continuo di Juventus-Inter, il VAR non è la moviola. Abisso aveva deciso di non dare rigore contro i viola”

L’ex arbitro di calcio Luca Marelli ha parlato al programma ‘Tutti Convocati’ su Radio 24 parlando anche del rigore concesso al Napoli contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Fiorentina-Napoli è stato il continuo di Juventus-Inter. Abisso era nella posizione ideale per valutare il contatto: l’ha visto e ha deciso di non darlo. Chiffi poi lo ha richiamato al VAR. Bisogna resettare tutto perché il VAR non è la moviola, altrimenti ci sarà un numero spropositato di rigori il prossimo anno”.