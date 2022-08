Fiorentina-Napoli, ecco la designazione arbitrale. Scelto un direttore di gara subito al centro delle polemiche

L’AIA ha da poco diramato le designazioni arbitrali per la 3^ giornata di Serie A TIM 2022/23. Ad arbitrare Fiorentina-Napoli sarà Livio Marinelli. Il direttore di gara della sezione di Tivoli è stato già protagonista in negativo, con una polemica alla prima giornata in Milan-Udinese (con un rigore concesso ai rossoneri molto discusso). Tra i precedenti con la Fiorentina, inoltre, Marinelli è ricordato per Genoa-Fiorentina 1-2 nel 2021; anche in quel caso, un suo penalty concesso ai grifoni fece discutere e non poco.

A completare il quadro ci sono Luca Banti al VAR e Lo Cicero come assistente VAR, Colarossi e Mastrodonato come assistenti, Colombo come quarto uomo.