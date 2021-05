Fiorentina-Napoli: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Siamo alla partita della serenità, la prima che la Fiorentina inizierà con la certezza di poter giocare in Serie A anche l’anno prossimo, ma soprattutto la sfida a quello che a oggi è il favorito a sedersi sulla panchina viola nella stagione che verrà: Rino Gattuso. A Firenze arriva il Napoli, lanciatissimo e alla ricerca dei tre punti per consolidare il proprio posto tra le prime quattro, in zona Champions League: sarà anche l’ultima per Iachini (e per alcuni calciatori) al ‘Franchi’. Appuntamento nel lunch match alle 12,30, agli ordini del sig. Abisso, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.