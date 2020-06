Fiorentina, nel mirino un giovane talento del Parma: i dettagli

La Fiorentina continua a muoversi sul mercato e nel mirino è finito un giovane talento del Parma. Si tratta di Gabriele Artistico, attaccante classe 2002, che ha conquistato il club ducale a suon di gol e prestazione. Come si legge su gazzettaregionale.it, la sua stagione non ha lasciato indifferenti gli addetti ai lavori con diversi club pronti ad avanzare un’offerta per lui. I gialloblu se lo tengono stretto, pronti a puntare forte su un prospetto che però è appetito da molti. La Juventus gli strizza l’occhio, provando ad arrivare al classe 2002 magari sfruttando la corsia già aperta per l’affare Kulusevski. Assieme ai bianconeri occhio proprio alla Fiorentina. Il giocatore piace, e tanto, ai viola che lo vedrebbero bene nella loro Primavera tanto da essere pronti a dare maggiore sostanza al loro interessamento. Artistico piace a tanti ma certo è che non sarà semplice convincere il Parma a privarsi di uno dei pezzi pregiati del proprio settore giovanile.

