Fiorentina, nel mirino un talento brasiliano. I dettagli

Continuano le voci di mercato che vedono coinvolta la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano Globo Esporte, il club di Rocco Commisso sarebbe interessato a Vitinho. Si tratta di una seconda punta/trequartista classe ’99 in forza all’Athletico Paranaense. Nel 2021 ha segnato 5 gol in 12 partite.

Il brasiliano, in scadenza di contratto nel 2022, potrebbe non rinnovare e la Fiorentina sarebbe pronta ad approfittarne e ad affondare il colpo per il talento dell’attuale capolista del Brasileirão.