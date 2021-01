Fiorentina, sfuma Odriozola: il terzino ha deciso di restare al Real Madrid

Nei giorni scorsi si era fatto il nome di Alvaro Odriozola per la difesa della Fiorentina. Un’ipotesi di mercato, però, che potrebbe essere già naufragata.

Stando a quello che si legge sulle pagine di AS, il terzino destro avrebbe deciso di non lasciare il Real Madrid in questa sessione di stagione. Nonostante la sua situazione, almeno fino ad ora, sia decisamente complicata visto che non gioca una partita dal 30 settembre. Odriozola ha avuto diverse offerte negli ultimi giorni, ma con l’inizio della Copa del Rey avrebbe deciso di restare ai Blancos per giocarsi le proprie carte e provare a convincere Zidane.