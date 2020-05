Fiorentina, non mi lasciare!

Uno dei tanti dubbi sulla Fiorentina che verrà c’è sicuramente Erick Pulgar, centrocampista cileno arrivato la scorsa estate dal Bologna. Il suo rendimento non è stato del tutto convincente e la società viola sta ancora pensando al da farsi. Secondo quanto riporta Calciomercato.com però Pulgar non vorrebbe lasciare la Fiorentina. Gli arrivi a Firenze di Amrabat e Duncan potrebbero togliere spazio all’ex giocatore rossoblù, che però sarebbe convinto di poter continuare a giocarsi le sue carte con la maglia viola. Del resto anche l’investimento fatto da Commisso per portarlo in riva all’Arno non è stato indifferente.