Fiorentina, nuove affiliazioni. I viola conquistano un ‘feudo’ milanista

La Fiorentina risulta molto attiva in tema di affiliazioni con squadre toscane importanti. Stavolta i viola hanno conquistato quello che possiamo dire è stato un feudo milanista, almeno negli ultimi otto anni: l’AC Giovani Fucecchio.

Il nuovo rapporto coi viola è già stato ufficializzato dalla società fucecchiese che quindi cambia pelle dopo un lungo periodo di affiliazione come scuola calcio Milan. L’AC sarà uno dei sette Centri Élite in Italia della società di Rocco Commisso, situato in un punto strategico a cavallo tra Firenze e Pisa.