Fiorentina-Paredes dopo la Champions. Un’operazione alla Cutrone

Leandro Paredes è stato uno dei protagonisti della partita giocata e vinta dal PSG in Champions League contro il Lipsia, che ha portato i francesi a conquistare la finale. Nonostante questo, il Corriere dello Sport-Stadio continua ad indicare nell’argentino, uno dei principali obiettivi di mercato della Fiorentina.

Diverse convocazioni, ma non tantissimi minuti in campo per lui in questa stagione e la voglia di tornare ad essere protagonista. Su questo cerca di far leva il club gigliato che avrà un compito difficile, ovvero quello di convincere il PSG a lasciarlo andar via in prestito, magari biennale, con riscatto obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni. Un po’ quello che è accaduto con il Wolverhampton per Cutrone.