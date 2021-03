Fiorentina-Parma: contro i ducali con le statistiche a favore, ma il giudice sarà il campo

La prossima partita della Fiorentina sarà decisiva per il morale della squadra di Prandelli, ma soprattutto per la classifica. La Viola in piena emergenza, dovrà tirare fuori il meglio di sè contro una squadra, quella di D’Aversa, che ancora non vuole arrendersi alla sentenza della Serie B. Tuttavia ci sono dei dati curiosi che fanno ben sperare per il club di Commisso.

Dopo una serie di tre sconfitte nelle quattro precedenti partite (1V), la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide di Serie A contro i gialloblù (1V, 2N). Il Parma ha subito gol in tutte le ultime 19 trasferte in Serie A: è la striscia aperta più lunga tra le squadre attualmente nel massimo campionato. La Fiorentina è una delle uniche due squadre di questo campionato, con il Milan, a non aver ancora subito gol nei minuti di recupero; il Parma è invece quella che ne ha subiti di più (sei).