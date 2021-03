Fiorentina-Parma: domenica sfida tra due squadre “sprecone”

Domenica al Franchi arriverà il Parma a giocarsi le ultime chance per rimanere ancorato al campionato di Serie A. La Fiorentina però non se la passa molto meglio rispetto ai ducali, visto che sono appena 25 i punti raccolti fin qui dalla squadra di Prandelli. Entrambe le squadre infatti vivono una situazione di classifica a dir poco critica, frutto di una stagione maledetta per entrambe, ma soprattutto a causa di una fase offensiva a dir poco scadente.

Secondo i dati raccolti da Transfermarkt, Fiorentina e Parma sono infatti tra le squadre più “sprecone” del nostro campionato: la squadra di D’Aversa su 316 tiri verso la porta avversaria ha concretizzato appena 20 reti, con un indice di precisione (si fa per dire) di appena il 6%. Segue il Benevento con 388 conclusioni e appena 25 reti, e un indice di precisone che sale a 6.4%. L’Udinese poi sale al 6.6%, con 27 reti su 407 tiri in porta. Infine la Fiorentina che ha totalizzato appena 26 reti su 385 conclusioni, con l’indice di precisione che non può che essere del 6.8%.