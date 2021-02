Fiorentina pazza di Italiano: Ma c’è una clausola a bloccare le voglie della Viola

Tutti pazzi per Italiano. Non è un titolo di un film, bensì quello che sta accadendo intorno all’allenatore dello Spezia. Su Il Secolo XIX si legge che il tecnico è molto corteggiato, specialmente da Fiorentina e Napoli in vista della prossima stagione.

Ma c’è una clausola che blocca le voglie di questi club. In caso di rescissione unilaterale ci sarà da versare un milione di euro allo Spezia.

Italiano con i bianconeri liguri ha un accordo valido fino al 2022 (più opzione per la stagione successiva) con ingaggio a salire da 500 mila a 600 mila euro. Previsto inoltre per lui un premio salvezza da 250 mila euro.