Fiorentina, per convincere Sarri ti serve una squadra da Europa. L’allenatore primo segnale tangibile della voglia di rivincita di Commisso

Tra investimenti e ambizioni, intorno al nome del prossimo allenatore della Fiorentina si gioca il futuro della società di Commisso. Questo il tema di un articolo pubblicato da Repubblica.it.

E a proposito di panchina e di tecnico, si legge che Prandelli direbbe sì per affetto verso la società viola, Gattuso probabilmente per uscire da un ciclo finito (a Napoli) e Blanc (altro nome che circola) per rilanciarsi. In questi tre i casi le garanzie tecniche sarebbero un problema collaterale, non certo principale.

Ma se il club viola pensa a Sarri la storia è diversa; infatti è difficile che l’ex tecnico della Juventus accetti una panchina di una squadra che non abbia ambizioni europee. Quindi, se la strada intrapresa fosse questa, Commisso dovrebbe esporsi un bel po’ per convincere l’allenatore toscano. Per la Fiorentina però sarebbe una garanzia, il primo segnale tangibile della voglia di rivincita della proprietà dopo due anni passati a galleggiare in campionati anonimi e per niente eccitanti.