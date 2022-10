Fiorentina, per il primo posto in Conference League serve un favore dalla Scozia. Altrimenti…

La Fiorentina ha consolidato il passaggio del girone A di Conference League, grazie alla vittoria contro l’Istanbul Basaksehir. Successo che, però, non è bastato in termini di classifica. Per scavalcare i turchi e accedere al primo posto, sarebbe servita una vittoria con più di tre gol di scarto (con tre gol, sarebbe stata eguagliata). Ciò non è successo e adesso l’esito della graduatoria non dipende più soltanto dalla Viola.

Le speranze per arrivare primi ci sono ancora, ma sono piuttosto residue. Mentre la Fiorentina sarà impegnata giovedì prossimo contro l’RFS Riga, si giocherà anche Basaksehir-Heart of Midlothian e molto dipenderà da quella partita. In ogni caso, la Fiorentina è chiamata a vincere, poi potrà guardare l’altro risultato. Se gli scozzesi dovessero fermare i turchi sul pareggio o addirittura batterli, in caso di successo viola, sarebbe primo posto. Altrimenti, la Fiorentina avrebbe un gap piuttosto importante da recuperare, in termini di differenza reti messa a confronto con quella del Basaksehir (loro a +9, Viola a +5, differenza di 4 gol).