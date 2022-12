Fiorentina, per Parisi ora l’Empoli spara altissimo. Gollini piace a De Sanctis ed ha un’altra pretendente

Fabiano Parisi resta nel mirino del Wolfsburg, mentre in Serie A è oggi accostato a Lazio, Juve e Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, il classe 2000 costa oggi sui 12 milioni di euro ed è pronto per il grande salto, dopo un’estate passata sotto i riflettori del calciomercato. Il giocatore campano è stato oggetto dell’interesse della Fiorentina per molto tempo. La trattativa non è però decollata ed i rapporti tra le due società non sono ottimali in seguito al naufragio dell’operazione Zurkowski.

La Salernitana è preoccupata per le condizioni del proprio portiere Luigi Sepe. L’ex portiere anche della Fiorentina oggi sarà sottoposto a risonanza magnetica. Nel frattempo il club campano ha già avviato un primo giro di sondaggi per non farsi trovare impreparata qualora il problema fosse più grave del previsto. In caldo c’è Pierluigi Gollini, in uscita dalla Fiorentina, che piace al direttore sportivo De Sanctis. Cragno, in uscita dal Monza, come alternativa. Lo riferisce Il Mattino.