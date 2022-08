“Fiorentina, perché non prendi Mertens? Darebbe certezze sul piano realizzativo, al contrario di Jovic”

Sia contro il Galatasaray che contro il Qatar, la Fiorentina ha dimostrato di non aver ancora risolto il problema del gol che la affligge dalla seconda parte della scorsa stagione. Cabral e Jovic, gli attaccanti chiamati a far dimenticare Vlahovic, per ora non incidono e anche gli esterni fanno molta fatica a rendersi pericolosi.

Sul tema si è espresso a TMW Radio l’ex giocatore della Fiorentina Daniele Carnasciali, consigliando un innesto dal mercato: “Mi sono chiesto, perché non prendiamo Mertens? Con lui la squadra farebbe il salto di qualità. E’ stato preso un giocatore come Jovic che, almeno dal punto di vista realizzato, non dà certezze. Mertens, invece, sarebbe una sicurezza”.