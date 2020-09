Fiorentina, piace un attaccante…del 2003

La Fiorentina sta cercando di completare il mercato anche per le proprie formazioni giovanili e per garantire una prospettiva futura al club. Il quotidiano Tuttosport riferisce questa mattina di un interesse dei viola per Alessio Pinotti, attaccante del Novara. Stiamo parlando di un classe 2003. I viola sono in buona compagnia perché sul giocatore ci sono anche Pisa, Spal, ma soprattutto il Milan.

0 0 vote Article Rating