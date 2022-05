Fiorentina poco convinta del rendimento di Piatek: Sarà caccia al ‘Gallo’?

Tuttosport, si concentra sul futuro di Andrea Belotti, citando anche la Fiorentina. Per adesso non risulta alcuna intesa tra il Gallo e una terza società, ma nemmeno l’attaccante pare aver deciso di prolungare con il club granata. Tutto rimane aperto, ma con differenti percentuali: più alta quella che prevede la partenza del numero 9. Il problema è che all’entourage di Belotti non è ancora arrivata l’offerta in grado di orientare definitivamente la scelta. Resiste la possibilità che l’azzurro torni a casa, cioè passi all’Atalanta, come è concreta la ricerca di un attaccante con le caratteristiche del granata da parte della Fiorentina, poco convinta dal contributo offerto da Piatek .

Più lontane, ma da ribadire, le opzioni che portano alla Roma e in seconda battuta a Napoli (ora come ora sarebbe però l’alternativa di Abraham in giallorosso, come, a meno della cessione del nigeriano da parte di De Laurentiis, di Osimhen in azzurro).