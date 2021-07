Fiorentina-Polisportiva C4 Foligno: segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com!

La Fiorentina si prepara alla seconda uscita stagionale dopo l’amichevole vinta in settimana per 7-1 contro i tedeschi dell’Ostermunchen. I viola allenati da Vincenzo Italiano questo pomeriggio nel ritiro di Moena sfiderà la Polisportiva C4 Foligno, squadra umbra che milita in Promozione. Un’altra occasione per il tecnico di tenere d’occhio lo stato di forma di alcuni giocatori, mentre i tifosi avranno la possibilità di osservare proposte e idee di gioco che potranno essere applicate nel prossimo campionato.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 17:00. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per pagelle e commenti a fine gara.

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.