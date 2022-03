Fiorentina: Precedenti negativi e un’ultima sconfitta ‘tennistica’ con il prossimo arbitro, mentre l’Inter…è imbattuta

La partita tra Inter e Fiorentina in programma sabato prossimo (fischio d’inizio alle ore 18), sarà diretta da Daniele Chiffi di Padova.

I numeri coi viola non sono buoni: sette precedenti con una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, di cui l’ultima di stampo tennistico. Ci riferiamo a Napoli-Fiorentina 6-0 nello scorso campionato. In questa stagione dunque è la prima volta che lo troviamo in campo coi gigliati.

L’unica vittoria della Fiorentina è stata ottenuta nel campionato 2018/19, alla 21esima Chievo-Fiorentina 3-4. Nelle successive cinque sfide perse quattro, tra le quali Frosinone e Sassuolo in casa.

Inter invece imbattuta con lo stesso direttore di gara: tre vittorie e tre pareggi nei sei incroci coi nerazzurri.