“Fiorentina, prendi Caicedo! Serve un giocatore che riempia l’area”

L’esperto di mercato Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio per discutere del calciomercato della Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Non smetterò di ripeterlo: alla Fiorentina serve un centravanti. Bisogna capire se è percorribile l’ipotesi che porta a Caicedo, che mi sembra il migliore dei nomi usciti fino ad oggi e che sono possibili per una società come quella viola. C’è bisogno di un calciatore in grado di riempire l’area di rigore: dico di più, l’attaccante dovrà arrivare il prima possibile anche in vista delle partite di gennaio. Vlahovic è ancora tenero, mentre Cutrone sta viaggiando spedito verso l’addio”.