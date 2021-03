Fiorentina Primavera e quel vizietto contro la Juventus

In giorno dopo la bella vittoria della Fiorentina Primavera, continuano i festeggiamenti in casa viola, soprattutto perchè a farne le spese è stata ancora una volta la Juventus. Gli acerrimi nemici di Firenze si sono dovuti inchinare alla supremazia di Spalluto (autore di una doppietta) e compagni.

La Primavera bianconera ha detto addio alla Coppa Italia, sollevando bandiera bianca ai quarti di finale contro la formazione di Aquilani (assente sulla panchina viola causa Covid). Proprio l’eliminazione con la Viola segna un trend negativo nella competizione italiana relativo alle ultime tre stagioni.

È dal 2018/19, infatti, che la Juventus viene eliminata per mano della Fiorentina in Coppa Italia Prima ai quarti di finale (4-3), poi nel 2019/20 al termine del doppio confronto in semifinale (1-1 all’andata, 2-2 al ritorno a Vinovo) e 3-1 proprio ieri, nella stagione corrente 2020/21 ai quarti di finale.