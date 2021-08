Fiorentina Primavera si riparte. Per i ragazzi di Aquilani è subito esordio col botto. Avversario, luogo e data del debutto

E’ tempo di riiniziare anche per la Fiorentina Primavera, che all’esordio stagionale affronterà la Juventus per la prima giornata del campionato, come da calendario uscito in questi giorni. Ufficiali anche luogo, data e ora: la partita andrà in scena al Bozzi il 28 agosto alle ore 16.30. Le modalità di accesso – fa sapere il club – verranno comunicate successivamente. Stagione di riscatto per i ragazzi di Aquilani, che dopo aver vinto l’ennesima Coppa Italia, sono chiamati ad una risposta sul campo dopo il percorso in campionato con molte più ombre che luci.