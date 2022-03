Fiorentina Primavera, tre vittorie consecutive e prima volta al secondo posto. Aspettando il Torneo di Viareggio…

Lo scorso anno la Coppa Italia, quest’anno il campionato. Alberto Aquilani e la sua Fiorentina Primavera, non finiscono di stupire. A Pescara, si è materializzato il terzo successo consecutivo dei giovani viola. Dopo il doppio successo casalingo contro Napoli ed Hellas Verona, la Primavera viola ha ottenuto tre punti importantissimi in terra abruzzese, che hanno portato di fatto la compagine di Aquilani momentaneamente al secondo posto in classifica per la prima volta in stagione.

Dopo un inizio di stagione altalenante, i viola di Aquilani, hanno trovato la giusta quadra e i risultati, sono la giusta conseguenza. Domenica alle ore 15, la Fiorentina tornerà in campo contro il Milan tra le mura amiche, prima dell’esordio al torneo di Viareggio, in programma tra una settimana esatta, contro i nigeriani, dell’Alex Transfiguration