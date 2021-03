Nelle ultime ore un altro giocatore della Fiorentina è stato convocato in Nazionale: si tratta di Louis Munteanu. L’attaccante della Primavera di Aquilani, infatti, è stato convocato dalla Nazionale rumena per gli Europei Under 21, la cui fase a gironi è in programma durante le prossime settimane.

Oltre a Munteanu, sono cinque i giocatori della Fiorentina che hanno risposto alle chiamate delle rispettive Nazionali: Biraghi, Castrovilli, Milenkovic, Vlahovic e Amrabat.