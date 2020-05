Fiorentina pronta ad investire per un esterno. Un buon colpo a Roma è fattibile. Bye bye Terzic

Sulla fascia sinistra la Fiorentina ha bisogno di un esterno in più. Terzic è destinato ad andare via e sicuramente questo è un ruolo nel quale il club viola, secondo La Repubblica, è intenzionato ad investire.

Un’idea è quella di arrivare a Spinazzola, che magari la Roma potrebbe anche far partire. Certo molto dipenderà anche dalla valutazione che ne farà il club giallorosso. La Fiorentina parlerà poi anche con l’Inter per Dalbert. Un’ipotesi potrebbe essere quella di rinnovare l’accordo già fatto la scorsa estate: prestito del giocatore e prestito confermato anche di Biraghi per i nerazzurri. Su quest’ultimo c’è da capire se l’Inter è intenzionata a esercitare l’opzione per il riscatto o magari provare a posticiparla a fine 2021. Igor verrà impiegato come difensore centrale, solo all’occorrenza potrebbe essere utilizzato esterno.