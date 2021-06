Fiorentina protagonista sul mercato e le decisioni passeranno da Gattuso. Un sogno chiamato Berardi. Ribery? Il tecnico è stato molto franco e diretto con lui

Ribery si allontana dalla Fiorentina? Vedremo. La sensazione è che alla fine, su questa faccenda, deciderà Commisso. Gattuso il suo parere lo ha già dato con molta franchezza, e lo ha comunicato al calciatore: non è fondamentale nel progetto tecnico di Rino, ma se accetterà certe condizioni potrà essere un’arma in più. Condizioni economiche, di impiego, tattiche.

Far combaciare tutte queste cose, non sembra facile. Anche perché Ribery è comunque molto apprezzato in giro per il mondo e potrebbe andare a strappare l’ultimo grande ingaggio della carriera. Il progetto Fiorentina, comunque, sta nascendo al di là di lui. Tra due giorni la verità sul suo futuro, mentre il club si sta ricostruendo anche dal punto di vista societario. Niente Dainelli (che dovrebbe cominciare la carriera da allenatore), Antognoni con un ruolo diverso (se accetterà), Pradè ancora ds ma probabilmente affiancato da una nuova figura. E Rino allenatore manager, che entrerà nelle faccende di mercato. Ogni acquisto, ogni cessione, passerà dal suo parere. Una cosa non da poco di questi tempi.

Intanto, già nei prossimi giorni, potrebbero arrivare i primi annunci. Mentre si continua a lavorare sul possibile rinnovo di Milenkovic e sull’acquisto di un centrale di difesa forte. Ma attenzione anche a Vlahovic, l’annuncio del suo rinnovo potrebbe non essere lontano. La Fiorentina vorrebbe ‘chiudere’ prima del ritiro di Moena per consegnare a Gattuso un centravanti carico a mille e sicuro del proprio futuro. Tra poco arriveranno gli annunci, ma anche le cessioni.

La Fiorentina sarà protagonista sul mercato, questa sembra l‘unica cosa certa. E ci sarà un colpo da vera big: il sogno si chiama Berardi. Ma non c’è solo lui.