“Fiorentina prototipo del guastafeste, sgradevole figuro di Fiesole che ci fa trangugiare ribollita fatta col nostro sangue. Il rigore non concesso al 90′ innalza i gigliati nel Pantheon dei malvisti”

La Fiorentina? Di certo non è ben vista negli ambienti vicini al Genoa. Questo è quello che si legge chiaramente su Il Secolo XIX, in un articolo scritto da Enrique Balbontin, che usa anche un linguaggio pesante nei confronti dei viola: “In questo calcio sempre più disumano, se si giocasse ad antropomorfizzare le squadre, la Fiorentina sarebbe il prototipo del “guastafeste”, quella persona che quando la incontri ti lascia puntualmente col belino sulle ventitré. Una figura fastidiosa, supponente e raccomandata, che tutti noi nelle nostre vite abbiamo ben presente, magari sotto forma di conoscente, parente o collega di lavoro”.

E ancora: “Ma oltre al discutibile look viola c’è un’indiscutibile essenza marrone nello sgradevole figuro di Fiesole: la garanzia che, di riffa o di raffa, ci farà trangugiare una ribollita fatta col nostro sangue. Tralasciando l’atavico presumìn toscano di cui esonda l’Arno, l’indisponente personaggio gigliato anche questa volta non si è lasciato sfuggire l’occasione di rimarcare la sua innata antipatia, confermandosi negli anni un tradizionale appuntamento con la bile”.

Infine: “Ci resta il bruciore per un rigore non concesso al 90′, cosa che non fa altro che innalzare il guastafeste viola nel Pantheon dei malvisti”.